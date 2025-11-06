İrem Derici Galatasaray-Ajax maçını izleyemedi! Polisler peşine düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında dün akşam Galatasaray, Ajax ile karşı karşıya geldi.

3 GOLLE AYRILDI

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 tamamladığı müsabakadan ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı. Kritik maçı yenen sarı-kırmızılı ekip, UEFA'dan gelen çılgın geliri kasasına koydu.

Victor Osimhen gecenin yıldızı olurken ünlü isimlerin bazıları da takımlarını desteklemek için Hollanda'ya gitti. Bu isimlerden biri İrem Derici idi.

İrem Derici, nişanlısıyla gittiği Hollanda'da tam maça giderken tatsız olaylar yaşadı.

"Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum" diyen İrem Derici, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"POLİSLER PEŞİMİZE DÖNDÜ"

"Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama nasıl pislikçe. Yani biz de kendimizi savunmak adına bi’ diklendik. Tam aman kapandı konu derken polisler b.k var gibi bizim peşimize takıldı, a.. sanırsın Die Hard 2025, Melih’in üstüne geldikçe geldiler. Ben ortamı yumuşatacağım diye maymun oldum.

"ÜZGÜNÜM"

Allah’tan world wide sevimliyim. Neyse, gidin odanıza bu akşam çıkmayın filan dediler, ben tabii Ali Rıza Bey felç sahnesi. Hala kırgınım ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi."