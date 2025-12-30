Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka yeni yıla Milano'da girecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönem çapkınlıkları yüzünden sık sık haber olan Kubilay Aka sonunda aşkı buldu.

Uzun zamandır birlikte olan Aka ve Hafsanur Sancaktutan çifti gündemden düşmüyor. İlişkileri dolu dizgin devam eden aşıklar, tatile çıktı.

Özel hayatlarını mümkün olduğunca göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medyadan aşk kareleri yayınlıyor.

AŞKIN POZU

Ünlü çift, son olarak birlikte İtalya'nın şehirlerinden Milano'ya tatile gitti. İkili, tatillerinden birlikte kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Sancaktutan sevgilisi ile verdiği samimi pozunu yayınlamayı da ihmal etmedi.

Aynı zamanda güzel oyuncu, şehir sokaklarında verdiği pozları yayımlarken paylaşımlarına, "Milano soğukmuş" notunu düştü.