İrem Sak havalanında görüntülenen ünlüler hakkında konuştu: "Basına haber veriyorlar"

Şu sıralar Modern Kadın dizisinde başrol oynayan İrem Sak, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu.

Açıklamalarıyla adından söz ettiren Sak, havalimanında röportaj veren ünlü isimlere gönderme yaptı.

39 yaşındaki başarılı oyuncu İrem Sak, “Kaç havaalanı röportajın var?” sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

"BASINI ÇAĞIRMADIK"

Ünlü isimlere gönderme yapan Sak, "Son 3 senedir Amerika'ya 35-40 kez gidip gelmişimdir. Hiç benim havaalanı röportajımı gördünüz mü? Çünkü çağırmadık." cevabını verdi.