Taze anne oyuncu Bestemsu Özdemir ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi

'İnci Taneleri' dizisinin Semiramis'i başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, şu sıralar özel hayatıyla gündeme geliyor.

Özdemir, bir süredir birlikte olduğu eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem ile Ağustos 2025'te Fethiye'de dünyaevine girmişti.

Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu, bebeğinin yüzünü de gösterdi.

SARP MARCO GÖRÜNDÜ

‘Pazar Gezmesi’nin programına konuk olan Bestemsu Özdemir, Sarp Marco’nun yüzü ilk kez gösterdi.

Ünlü oyuncu, programda erken doğum yaptığını açıkladı: “Bebeğim çok küçük doğduğu için ilk süreçte kimseye elletmedim. Hatta bir süre eşime dahi vermedim. Eve döndüğümüzde ise sanki 10 yıllık anneymişim gibi davrandım.”