İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki tatile çıktı

Rol aldığı her projede dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden barışmıştı.

Boşanmanın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Hacıoğlu, aradığı mutluluğu yine eski eşinde buldu.

KIZLARIYLA TATİLE ÇIKTILAR

Birçok kez ayrılıp barışan İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ilişkilerine bir kez daha şans verdiler.

Kızları Yemin ile birlikte tatile çıkan ikili, sosyal medyadan yayınladıkları kareyi kalp emojisi ile paylaştı.