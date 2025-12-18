Oytun Erbaş'ın uyuşturucuyla ilgili tespiti, Ela Rümeysa Cebeci'yi halden hale soktu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan isimlerden biri olan Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararın ardından, Cebeci’nin geçmişte sunduğu programlarda yapılan açıklamalar sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

"UYUŞTURUCU KULLANANLAR GERİZEKALIDIR"

Programda uyuşturucu kullanımıyla ilgili sert ifadeler de kullanan Prof. Dr. Oytun Erbaş’ın açıklamaları, stüdyodaki sunucu Ela Rümeysa Cebeci’yi zor durumda bırakırken, söz konusu ifadeler kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Programda uyuşturucu kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oytun Erbaş, kullandığı ifadelerle dikkat çekti. Uyuşturucunun insan sağlığı üzerindeki etkilerine vurgu yapan Erbaş, bunun son derece tehlikeli bir madde olduğunu savundu.

Erbaş, açıklamalarında uyuşturucu kullananlar için "gerizekalı" diyerek, bu maddelerin zihinsel işlevleri olumsuz etkilediğini belirtti. Uyuşturucu kullanımının beyin fonksiyonlarını bozduğunu ve kalıcı hasarlara yol açabileceğini iddia eden Erbaş, bu durumun zamanla daha ağır psikiyatrik sorunlara neden olabileceğini söyledi.

SUNUCU CEBECİ'NİN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Stüdyoda yapılan açıklamalar karşısında sunucu Ela Rümeysa Cebeci’nin şaşkınlığı ve rahatsızlığı kameraya yansıdı. Cebeci’nin zaman zaman “çok kötü” ve “korkunç” şeklindeki tepkileri, programın seyrini değiştirdi.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILMALI"

Erbaş, uyuşturucu kullandığı tespit edilen sosyal medya fenomenlerine yönelik de dikkat çeken bir çıkış yaptı. Böyle bir durumda sosyal medya hesaplarının kapatılması gerektiğini savundu.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Programda kullanılan ifadeler, sosyal medyada ve kamuoyunda farklı kesimlerden eleştiri aldı. Bazı kullanıcılar açıklamaları sert ve incitici bulurken, bazıları ise uyuşturucuyla mücadelede caydırıcılığın önemine dikkat çekti.