Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı'ndan açıklama geldi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, Adli Tıp'ta kan ve saç örneği alınıp serbest bırakıldı. Oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise aranıyor. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

ŞEYMA SES VERDİ

Uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, sessizliğini bozdu.

KUR'AN-I KERİM PAYLAŞTI

Subaşı, "Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim." dedi.

Ünlü fenomen, bu paylaşımın ardından ise Kur'an-ı Kerim paylaşarak dikkat çekti.

Reklam paylaşımlarına ve Kur'an'ı Kerim paylaşımları tepki alan Subaşı'nın Türkiye'ye ne zaman döneceği de merak edildi.