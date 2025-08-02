İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki, ikinci kez evlendi

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Yemin adını verdikleri bir kız çocukları da olan ikili, 2020 yılında bu evlilikten şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayırdı.

Bu ayrılığın ardından Hacıoğlu, rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladı.

İKİLİ YENİDEN BARIŞTI

Boşanmanın ardından ilişkilerine birkaç kez yeniden şans veren ikili, geçtiğimiz aylarda tekrar barışarak aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

EVLENDİLER

Çiftten sürpriz bir haber daha geldi. Hacıoğlu ile Kumarki, ikinci kez evlendi. İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, düğünlerini İstanbul Boğazı'nda teknede yaptı.