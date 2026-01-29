Kardeşi konuştu! Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arabesk müziğin en büyük seslerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüştü. Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti.

Son olarak ünlü sanatçıdan gelen haber sevenlerini üzdü.

KARDEŞİ AÇIKLAMA YAPTI

Kalp krizi geçiren Hakan Taşıyan'ın kardeşi Fikret Taşıyan, ünlü şarkıcının son durumuyla ilgili bilgi verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ"

Sabah'ta yer alan habere göre, "İstanbul'da Murat Işılak'ın yapımcısı olduğu 'Dünden Bugüne' programına katılmak için yola çıktık. Abim kendini kötü hissedince Ankara'ya geri dönüp hastaneye gittik. Kalp krizi geçirdiğini öğrendik.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizzat arayarak talimat verdi. Allah ondan razı olsun. Daha birçok bakan ve siyasetçi arayarak bilgi aldı. Sevenleri dualarını gönderdi. Allah herkesten razı olsun. Abimin şu an durumu iyi, nakilli olduğu için doktorlar durumunu gözlemliyor. Nabız ve kalp ritim grafikleri de daha iyi durumda."