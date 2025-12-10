Güllü'nün patronu Ferdi Aydın’dan yeni açıklamalar: "Kanımız yerde kalmadı"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, sabah saatlerinde İstanbul Büyükçekmece’de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu’yu yakaladı. Operasyon sırasında adreste bulunan 17 yaşındaki İrem adlı kişi de gözaltına alındı.

Gözaltı sonrası açıklama yapan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, "Deliydik biz ne oldu? Size bu saatten sonra yağmurlu havada yemek yok. Hepinizi sürüm sürüm süründüreceğim." ifadelerini kullandı.

"KANIMIZ YERDE KALMADI"

Bir paylaşım daha yapan Ferdi Aydın, "Güllü ablanın toprağı kurumadan suçlular yakalandı. Allah hepinizden razı olsun. Kanımız yerde kalmadı." dedi.

İşlemlerin ardından 3 şüpheli, Yalova’ya getirildi. Şüpheliler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Güllü’nün kızı ve beraberindeki 2 kişi, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.