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Kim der ki 48 yaşında! Burcu Esmersoy, bikinili pozlarıyla yine büyüledi

Kim der ki 48 yaşında! Burcu Esmersoy, bikinili pozlarıyla yine büyüledi Marakeş tatilinden kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan 48 yaşındaki manken ve sunucu Burcu Esmersoy, kusursuz vücuduyla yine herkesi kendine hayran bıraktı.