Kim der ki 48 yaşında! Burcu Esmersoy, bikinili pozlarıyla yine büyüledi

Haber Merkezi
Sosyal medyaya kısa bir ara verdikten sonra geri dönen magazin dünyasının dikkat çeken güzellerinden Burcu Esmersoy, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde tatil yapan 48 yaşındaki Esmersoy, bikinili hallerini yayınladı.
BİKİNİ GÖSTERDİ
Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şimdilerde Marakeş'te tatil yapan Burcu Esmersoy, 4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe bikini değiştirdiği bir videosunu yayınladı.
Renk renk bikinileriyle kamera karşısına geçen Burcu Esmersoy'un kusursuz fiziği görenlerin ağzını açık bıraktı. Esmersoy'u n paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
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