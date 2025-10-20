Kim Kardashian gala tarzıyla herkesi şaşırttı! Yüzünü tamamen kapattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Academy Museum Gala ünlü davetlileriyle yine gündemde. Amerikalı ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian yine tarzıyla herkesin önüne geçti.

İLKGİNÇ KIYAFET

44 yaşındaki Kardashian, geceye ten rengi bir maske takarak katıldı. Ünlü ismin yüzünü tamamen kaplayan bu maske, saçlarını da içine alıyordu.

Fotoğrafçılara poz verirken giydiği nude tonlarında Maison Margiela imzalı elbise, vücuda oturan korseli yapısıyla dikkat çekti.

Elbisenin eteğinden uzanan kollar, yarasa kanadını andıran bir görünüm yarattı. Kardashian, zaman zaman maskesini düzeltirken ya da ellerini beline koyarken büyüledi.