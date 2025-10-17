Kim Kardashian'ın derdi: "Bir kutu sütün fiyatını bilmem"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her söylediği her yaptığı olay olan ABD’li televizyon yıldızı ve iş kadını Kim Kardashian, son verdiği röportajla yine gündem oldu.

Call Her Daddy adlı podcast programına konuk olan Kardashian, 19 yaşındayken müzik yapımcısı Damon Thomas ile yaptığı ilk evliliği sırasında kafasının güzel olduğunu söyledi.

Dünyanın en çok kazanan ünlülerinden olan Kardashian, dikkat çekici açıklamalarına devam etti.

"BİR KUTU SÜTÜN FİYATINI BİLMEK İSTERDİM"

Fiyat algısının hiç olmadığını söyleyen Amerikalı televizyon yıldızı, bir sütün bile fiyatını bilmediğini söyledi:

"Basit şeylerle ilgili hiçbir fiyat algım yok. Bir kutu sütün ne kadar olduğunu biraz olsun bilmek isterdim."