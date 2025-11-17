Kim Kardashian'ın hayalleri yarım kaldı! Baro sınavından yine kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, lüks yaşamına ve dev servetine rağmen hayallerine ulaşamadı. Hukuk fakültesini bitiren yıldız, avukatlık için geçmesi gereken zorlu baro sınavında bir kez daha başarısız olunca Instagram’da gözyaşları içinde paylaşımlar yaptı.

KAZANAMADI

Birkaç sene önce hep hayalini kurduğu şeyi gerçekleştirmek isteyen ve hukuk fakültesine giderek avukat olmak için çalışmaya başlayan Kim Kardashian, okulunu bitirdi.

Ancak avukatlık mesleğini yapabilmesi için vermesi gereken baro sınavını geçemedi. Sınavdan kaldığını öğrenen ünlü isim, gözyaşlarına boğuldu.

ABD’de oldukça zor olan bu sınavı vermeden avukat olarak çalışmak mümkün değil.