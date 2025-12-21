Necati Şaşmaz, 54'üncü yaşını çocuklarıyla beraber kutladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Yeni yaşını kutlayan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme geldi.

54'ÜNCÜ YAŞINI KUTLADI

54 yaşına giren Şaşmaz, yeni yaşını kutladığı özel bir paylaşım yaptı.

Şaşmaz'ın paylaşımında, gözlerden uzak büyüttüğü iki oğlunun son hali de görüldü.

DİKKAT ÇEKEN NOT

Şaşmaz’ın paylaşımında oğullarıyla birlikte mutlu olduğu anlar takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öte yandan Şaşmaz'ın paylaşımındaki, "15/12/ 2025 Sahne 54 iyi ki doğdun" notu sosyal medya kullanıcıların kafalarını karıştırdı.

EŞİYLE BOŞANMIŞTI

Şaşmaz'ın Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden Ali Nadir ve Yusuf Emir adından iki oğlu bulunuyor.

Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı arasında yaşanan boşanma süreci, magazin gündemini meşgul etmişti.

SÜREÇ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Tarafların karşılıklı açıklamaları ve dava sürecinde ortaya çıkan detaylar uzun süre gündemde kalmış, Necati Şaşmaz’ın özel hayatı kamuoyunun yakın takibine girmişti.

Ünlü oyuncunun yıllar sonra yaptığı bu paylaşım ise tüm bu tartışmaları yeniden hatırlattı.