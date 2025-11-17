Kısmetse Olur Ayça son haliyle gündem oldu! Değişimine yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönemin reyting rekorları kıran yarışmalarından 'Kısmetse Olur'da popüler olan Ayça Ekin Beğen, sık sık yaptırdığı estetikler ile gündeme geliyordu.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan eski gelin adayı, uzun süre sonra ortaya yeniden çıktı. Sokak Fotoğrafçısı Bahadırcan Taşdan'a sokakta denk gelen Ayça, son haliyle dikkat çekti.

SAÇLAR KOYULAŞTI

Saç rengini değiştiren Kısmetse Olur Ayça, yıllar sonra yarışmaya dair de itirafta bulundu.

Kısmetse Olur Ayça; "Kurgu vardı elimizde bir senaryo yoktu ama şöyle yapın böyle yapın denildi. Aşk için kavga ediyorduk, boş ver." dedi.

"TANIYAMADIM"

Kısmetse Olur Ayça'nın değişimi de çok konuşuldu. Ünlü isim için, "Saçları farklı olmuş", "Tanımadım ya" yorumları yapıldı.