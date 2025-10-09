Kızı Kim Kardashian'a benzemek istemiyor! Kris Jenner’ın imaj değişikliği şaşırttı

Kardashian-Jenner Ailesi'nin anne kraliçesi Kris Jenner, sürekli değişimiyle gündeme geliyor. Dubai'de yüz gerdirme operasyonu yaptıran Jenner, kızı Kim Kardashian'ın ardından radikal bir değişim daha yaptı.

SARARDI

69 yaşındaki yıldız, yıllardır imzası haline gelen koyu renk saçlarından vazgeçti. Makyajsız ve saçları havluya sarılı halinden sonra yeni halini paylaşan Kris Jenner, paylaştığı videoya "Sarışın" notunu düştü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian da imaj değişikliğine gitmişti. Paris'te görüntülenen Kim Kardashian, saçlarını kısa kestirmişti.