Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in tarzı gündem oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Melis Civelek sayesinde Kızılcık Şerbeti'nde rol aldığı iddialarıyla sık sık gündem olan Feyza Civelek, oyunculuğuyla ilgili sosyal medyadan sık sık eleştiriliyordu.

Her yaptığı her söylediği tepki alan ünlü oyuncu, önceki akşam bir açılışta boy gösterdi.

GÖZLÜK SAYISI

3 binden fazla gözlüğü olduğunu söyleyen ünlü isim, bu defa kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

TARZINA YORUM YAĞDI

Her zaman değişik bir tarzı olan ünlü oyuncu, yine seçtiği kıyafetleri sebebiyle dillere düştü. Tarzına sosyal medyadan yorum yağdı.