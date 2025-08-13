Kobra Murat kızına 'boyu kadar' altın taktı

Kobra Murat sahne adıyla ün salmış Murat Divandiler, tarzıyla ve altın varak eviyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

'Roman müziğinin kralı' olarak anılan Kobra Murat'ın süse, altına, takıya, ışıltıya düşkünlüğü bilinen bir gerçek.

KIZINA BOYU KADAR ALTIN TAKTI

Son olarak Kobra Murat'ın evlilik yolundaki kızına taktığı boyu kadar altınlar dikkat çekti.

SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI

Kobra Murat, o anları TikTok hesabından paylaştı.

Görüntülerde gelin adayı, adeta altınlarla kaplanmış halde görülürken, Kobra Murat'ın eşi ve gelini de altın yağmurundan nasibini aldı.

MESAJ PAYLAŞTI

Murat, paylaşımında kızına uzun ve duygusal bir mesaj da yazdı.

"Prensesim, ciğerimi titreten kıymetlim, kanatsız meleğim, evimizin sultanı, gururum..." ifadelerini kullanan Kobra Murat, kızına olan sevgisini dakikalarca anlattı.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan video, hem altınların değeri hem de duygusal sözler nedeniyle binlerce yorum aldı.

Bazı kullanıcılar 'Altınların ağırlığından yürüyemeyecek' esprisini yaparken, bazıları da 'Baba sevgisinin en ışıltılı hali' yorumunda bulundu.