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Kuruluş Osman'dan ayrılınca kuaföre koştu! Burak Özçivit'in yeni imajı

Kuruluş Osman dizisinden ayrılan Burak Özçivit, ayrılık mesajları sonrası hemen yeni imajını paylaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
24.07.2025 07:42
Kuruluş Osman'dan ayrılınca kuaföre koştu! Burak Özçivit'in yeni imajı

Ekranların en çok kazanan isimlerinden Burak Özçivit, ücrette anlaşamayınca son dizisi Kuruluş Osman ile yollarını ayırdı.

"TATİL BAŞLAR"

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekti. Dizi için uzattığı sakallarını kesti. Özçivit yeni imajını sosyal medya hesabında paylaşarak "Tatil başlar" notunu düştü.

"VEDALAŞMAK BÜYÜK BİR ERDEMDİR"

Yıllardır dizide Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere."

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