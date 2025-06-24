Kutlama partisi yaptı! Dua Lipa transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, hafta sonu Wembley Stadyumu'nda iki büyük konser verdi.

Konserlerin ardından 29 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu başarıyı nişanlısı Callum Turner ve arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlenerek kutladı.

PARTİ ELBİSESİ

Konser sonrası gerçekleşen partide Dua Lipa, vücudunu tamamen gösteren cesur ve transparan bir elbise giydi. Dua, Instagram'dan parti fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımında, "Nasıl oldu bilmiyorum ama dans etmeye devam ettim… Adrenalin gerçekten harika bir şey." yazdı.

Konser boyunca Dua Lipa, parıltılı ve iddialı sahne kostümleriyle göz kamaştırdı. Taşlarla süslenmiş tek parça elbisesini file çoraplarla tamamladı.