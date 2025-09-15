Lily Collins, ince beli ve kasları ile kendine hayran bıraktı! Sırrını da verdi

2020’den bu yana yayınlanan Emily in Paris dizisinde canlandırdığı “Emily Cooper” karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Lily Collins, on paylaşımıyla gündem oldu.

35 yaşındaki oyuncu, fit fiziğini sergilediği karelerle özellikle incecik beli ve belirgin karın kasları sayesinde binlerce yorum aldı.

"PERİ KIZI"

Hayranlarından her zaman beğeni alan Lily Collins'in hayranları, “Paris'te peri kızı”, “Zarif ve güçlü” gibi yorumlarla oyuncuya övgüler yağdırırken, stiline de tam not verdi.

DÜZENLİ BESLENME VE SPOR

Formda vücudunun sırrı hep merak edilen Collins’in spor disiplini ve sağlıklı yaşam tarzı, yıllardır fit görünümünün sırrı olarak biliniyor. Oyuncu, daha önce verdiği röportajlarda düzenli pilates yaptığını ve dengeli beslenmeye dikkat ettiğini belirtmişti. Son pozları da bu emeğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.