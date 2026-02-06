Lvbel C5, konser gelirini depremzedelere bağışladı: Birlikte iyileşeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük yıkımda, on binlerce insan hayatını kaybetmişti.

Lvbel C5, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde ilk 3 konserinin gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Şarkıcının sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"TEK ACI"

"11 il… Tek bir acı… Tek bir yürek…

6 Şubat gecesi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da hayat bir anda sustu. Binlerce hayal yarım kaldı, binlerce yuva sessizliğe büründü. Biz ise o günden beri aynı acıyla, aynı umutla, aynı dayanışmayla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalan her yarayı birlikte sarmaya söz veriyoruz.

"TÜM GELİRLERİM DEPREMZEDELERE"

5 Şubat Zonguldak, 6 Şubat Samsun ve 8 Şubat Trabzon’daki konserlerimizin tüm gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. Unutmadık… Unutturmayacağız… Birlikte güçlüyüz, birlikte iyileşeceğiz."