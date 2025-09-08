Mardin'e gelin gitmişti! Sevda Erginci'nin nikah tarihi ve yeri de belli oldu

Karagül dizisiyle ünlenen oyuncu Sevda Erginci, kariyeri ve özel hayatıyla gündeme gelen isimlerden. Sevilen oyuncu, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Şu sıralar reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de İpek karakterini canlandıran Çağla Şimşek, Biran Damla Yılmaz ve Gonca Vuslateri de yakın arkadaşı Sevda Erginci’nin nişanına katıldı.

Çiftin önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacağı ortaya çıktı.

YUNANİSTAN'DA GELİN OLACAK

Sevda Erginci ve Efe Saydut, 20 Eylül’de Yunanistan’ın Sakız Adası’nda evlenecek. Nişanında sade bir elbise tercih eden güzel oyuncunun nasıl bir gelinlik giyeceği ise merak edildi.