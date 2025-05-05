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Haber Merkezi

Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, her şeyi unutup kendisine yeni bir sayfa açmıştı.

Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile peş peşe fotoğraflar paylaşarak aşkını ilan etmişti.

Sosyal medyadan aşklarına dair sık sık paylaşım yapan çiftin son rotası bu kez Miami oldu.

"SENİNLE OLSUN"

Miami'den peş peşe fotoğraflar paylaşan Icardi, "Kader ne olursa olsun, seninle olursa olsun her zaman özeldir aşkım." yazdı.

Galatasaraylı yıldızın fotoğrafı binlerce beğeni alırken kimileri de tepki gösterdi. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar 'Artık sahaya gel' yazdı.