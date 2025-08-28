Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturdu

Oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, dünya evine girdi...

Daha öncesinde 5 kez nikah masasına oturan Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile, evinde bu akşam evlendi.

MEHMET ALİ ERBİL'İN NİKAHINA KATILAN İSİMLER

Bir ayrılıp bir barıştığı Gülseren Ceylan ile hayatını birleştiren Mehmet Ali Erbil'in nikahına, çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı.

ÇOCUKLARI, ÜNLÜ ŞOVMENİ MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Mehmet Ali Erbil daha öncesinde yaptığı açıklamada, "Evlilik sözleşmesi yapmayacağız. Çocuklarım bu evliliğe onay verdi. Hepsi nikahta olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Babasını mutlu gününde yalnız bırakmayan Yasemin Erbil, kendisine gelen evlilikle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

SERDAR ORTAÇ UYUYA KALDI, NİKAHA YETİŞEMEDİ

Mehmet Ali Erbil, şahit olarak Serdar Ortaç'ı yazdırmıştı.

Ancak uyuya kalan Ortaç, nikaha yetişemedi.

ERBİL, YAKIN DOSTUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Erbil, Ortaç'ın uyuya kaldığı için nikah şahidi olamamasına tepki göstererek, "Maneviyat yok ortada. O hep yalnız kalacak" dedi.

AŞK HAYATIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Daha önce beş kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil'in üç çocuğu bulunuyor.

1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlenen Erbil'in bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.

Daha sonrasında oyuncu Nergis Kumbasar'a ile dünya evine giren Erbil, 1989 yılında üçüncü kez nikah masasına oturdu.

Çiftin bu evlilikten Yasmin Erbil adını verdikleri bir kızları doğdu.

2011 YILINDA TUĞBA ÇOŞKUN'LA ANLAŞMALI BOŞANDI

2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşanan Erbil, en son Tuğba Coşkun'la evlendi.

Erbil'in bu evliliğinden ise oğlu Ali Sadi Erbil dünyaya geldi.

Ünlü şovmen, Tuğba Coşkun'la da 2011 yılında anlaşmalı boşandı.