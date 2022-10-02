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    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi

    Bir süre önce oyunculuktan şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, aradığı aşkı DJ Mert Aydın’da buldu. Bu akşam dünyaevine girecek olan ikiliden Boluğur, gelinliği ile ilk pozunu verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 17:42
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    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi

    “Acemi Cadı” dizisi ile ekranlarda boy gösteren sonrasında birçok yapımda yer alan Merve Boluğur, oyunculuğu bıraktı, şarkıcılığı seçti.

    Radikal kararlar alan Boluğur, özel hayatını da renklendirdi.

    Evleniyor

    Geçtiğimiz aylarda DJ Mert Aydın ile aşk yaşamaya başlayan Boluğur, kısa süre içerisinde evlilik teklifi aldı.

    Sevgilisine “evet” diyen Boluğur, bugün Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girecek.

    Gelinlikle ilk poz

    Nikah öncesi hazırlıkları takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur, saç ve makyajının yapıldığı anları Instagram hesabından yayınladı.

    Soyadına ekleme yapan Boluğur’dan bir de gelinliği ile fotoğraf geldi.

    Boluğur bu kareleri, "Gelin gibi gelin" notuyla beğeniye sundu.

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #1

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #2

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #3

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #4

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #5

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #6

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #7

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #8

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #9

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #10

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #11

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #12

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #13

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #14

    Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi #15


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