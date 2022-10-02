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Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi

Merve Boluğur, gelinliğini gösterdi

Bir süre önce oyunculuktan şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, aradığı aşkı DJ Mert Aydın’da buldu. Bu akşam dünyaevine girecek olan ikiliden Boluğur, gelinliği ile ilk pozunu verdi.