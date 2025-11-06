Merve Boluğur, takipçilerini geçmişe götürdü! Nurbanı Sultan günlerine yorum yağdı

- Merve Boluğur, Instagram'da 'Muhteşem Yüzyıl'daki 'Nurbanu Sultan' rolünden bir video paylaşarak takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
- Bu paylaşım sonrası Boluğur, takipçilerinden "Geri dön", "seni çok özledik" gibi yorumlar aldı.
- Boluğur, paylaşımına "Dünya bir hayaldir" notunu ekledi.
Yıllar önce final yapmasına rağmen tekrarları bile reyting rekorları kıran dünyaca ünlü dizi 'Muhteşem Yüzyıl'da 'Nurbanu Sultan' karakterine hayat veren Merve Boluğur, uzun zamandır ekranlarda yok.
Sosyal medyada aktif olan ünlü güzel, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.
ESKİ GÜNLER
Eski günleri anan Boluğur, takipçileriyle br video paylaşarak kısa sürede gündeme geldi. 'Nurbanu Sultan'ın yer aldığı videoyu takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu çok sayıda 'Geri dön', 'seni çok özledik' şeklinde yorumlar aldı.
Boluğur, yayınladığı videoya "Dünya bir hayaldir" notunu yazdı.