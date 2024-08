Milli voleybolcu Zehra Güneş tatilde! Pozlarına beğeni yağdı Filenin Sultanları'nın en ünlü ismi Zehra Güneş, olimpiyatlar sonrası soluğu tatilde aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en dikkat çeken isimlerinden Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

4 MİLYON TAKİPÇİ

Instagram'da 4 milyon takipçiye ulaşan Güneş, olimpiyatlarda sakatlığına rağmen başarılı oyunculuğuyla gündeme geliyordu.

Zehra Güneş olimpiyat sonrasında soluğu tatilde aldı. Güzel voleybolcu tatilden pozlarını da şu notla paylaştı:

"KİTAPLAR ARKADAŞ GİBİLER"

"Her kitabın bir hikayesi olduğuna inananlardanım. Her yolculuğumda yanımda bir arkadaş gibidirler. Ve her okuduğum kitap bana o an’a dair bir mesaj verir. Bunu bir kez daha anladığım, kendime bir şeyler öğrettiğim, doğayı daha çok hissedip kendime döndüğüm, başka topraklardan enerji alıp kendimi yenilediğim, daha yapmak istediğim bir çok şey olduğunu fark edip yeni hayaller kurduğum kısa bir araydı.

Yakında kaldığımız yerden yeni hayallerle, yeni hedeflere devam etmek için çok heyecanlıyım."