Münir Özkul'un eşi hayata veda etti

Münir Özkul'un eşinden acı haber geldi.
Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Umman Özkul, kansere yenik düştü ve hayata veda etti...
KIZI PAYLAŞTI
Umman Özkul, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.
Acı haberi, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, paylaştı.
"BABAMIN 40 YILLIK YOLDAŞI"
Güner Özkul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir."