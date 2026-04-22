Nafaka ve soyadı olayı gündem olmuştu! Ural Kaspar'dan açıklama geldi

1,5 yıl önce Ural Kaspar ile nikah masasına oturan İrem Helvacıoğlu, eşiyle yollarını ayırdı.

2025 yılında Sora ismini verdiği kızlarını kucaklarına alan çiftin 1,5 yıllık evliliği, tek celsede bitti. Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından 'Kaspar' soyadını kaldıran oyuncu, fotoğrafları da sildi.

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’ın boşanma protokolüyle ilgili detaylar gündem oldu. Evlilikleri tek celsede biten çiftin 6 aylık kızları Sora’nın velayeti anneye verildi. Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için boşandığı eşiyle anlaştı.

Kaspar’ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına ‘Helvacıoğlu’ soyadının verilmesini kabul ettiği ileri sürüldü.

SOYADINDAN VAZGEÇTİ İDDİASI

İddiaya göre; soyadı krizi bir restleşmeden doğdu. Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya “Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam” dedi. Bunun üzerine Helvacıoğlu “O zaman soyadını da verme” diyerek rest çekti. Kaspar “Olur” yanıtını verince de boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili madde dahil edildi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Kızına nafaka vermeyi reddettiği ve soyadından çıkartmayı kabul ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ural Kaspar, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilimiz Sn. Ural Kaspar hakkında sosyal medya platformlarında yapılan bazı yorum ve paylaşımlar tarafımızca yakından takip edilmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, müvekkilimiz ile eski eşi arasındaki boşanma süreci karşılıklı anlaşma ve mutabakat çerçevesinde hukuka uygun şekilde tamamlanmıştır.

Buna rağmen, gerçek dışı, yanıltıcı ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikteki içerik, yorum, mesaj ve sosyal medya paylaşımlarının devam ettiği görülmektedir. Müvekkilimizin özel hayatına ve kişilik haklarına yönelik bu tür saldırılar hukuken kabul edilemez niteliktedir.

Bu kapsamda, ilgili kişi ve sosyal medya hesapları hakkında gerekli tespitler tarafımızca yapılmakta olup; müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik, kişilik haklarını ihlal etmek olan Türk Ceza Kanunu kapsamında suç unsuru teşkil eden, iftira ve hakaret içeren tüm sosyal medya paylaşımları nedeniyle ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca müvekkilimiz Sn. Ural Kaspar’ın kişilik haklarının ihlali sebebiyle her türlü dava hakkımızı saklı tutmaktayız. Bununla birlikte hukuka aykırı içeriklerin kaldırılması ve erişimin engellenmesi amacıyla ilgili platformlar ve yetkili merciler nezdinde gerekli başvurular da ivedilikle yapılacaktır.

Hiçbir kişinin veya hesabın anonimlik perdesi arkasına saklanarak hukuka aykırı fiillerde bulunamayacağını özellikle hatırlatmak isteriz. Kamuoyundan, doğruluğu teyit edilmemiş içerik ve sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini önemle rica ederiz."