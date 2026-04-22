Nikol Paşinyan’dan Karabağ mesajı: Anayasa değişmeli

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisinin seçim öncesi programını açıklarken, ülkede süregelen yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'da bugüne kadar yapılan tüm anayasa referandumlarının sonuçlarının kamuoyunda her zaman şüpheyle karşılandığını belirten Paşinyan, geçmişte gazeteci olarak bu süreçleri yakından takip ettiğini ve toplumda sonuçların sahte olduğuna dair yaygın bir kanaat oluştuğunu ifade etti.

"ANAYASA'NIN GERÇEK VE ŞEFFAF BİR REFERANDUMLA KABUL EDİLMESİYLE MÜMKÜNDÜR"

Paşinyan, bu algının vatandaş ile hukuk sistemi arasında ciddi bir güven sorunu yarattığını, dolayısıyla yeni anayasaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Vatandaş ile hukuk sistemi arasında organik bir bağ kurulması son derece önemlidir. Bu bağın tesisi ise ancak Anayasa'nın gerçek ve şeffaf bir referandumla kabul edilmesiyle mümkündür." dedi.

PAŞİNYAN: MEVCUT ATIF ÇATIŞMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Mevcut anayasada, Karabağ'ın Ermenistan'a ilhakını öngören maddeler içeren Bağımsızlık Bildirgesi’ne atıf yapıldığını hatırlatan Paşinyan, "Yeni anayasada da bu bildirgeye atıfta bulunulması, Karabağ hareketinin sürdürüldüğü anlamına gelir. Bu ise Azerbaycan ile çatışmanın yeniden başlaması demektir. Çatışmanın yeniden başlaması ise barışı imkansız hale getirir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, iki ülke arasında nihai barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan Anayasası’nda yer alan ve kendi egemenliği ile toprak bütünlüğüne aykırı gördüğü hükümlerin çıkarılmasını şart koşuyor.