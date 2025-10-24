Nagihan Karadere’nin paylaşımı şaşırttı: 'Gözü olanın gözü çıksın'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların en popüler yarışmalarından Survivor'a katıldıktan sonra ünlü bir isim haline gelen Nagihan Karadere, gerek değişimi gerekse de özel hayatıyla hep magazin gündeminde.

2024 sezonunda sakatlık yaşayan Nagihan Karadere, geçtiğimiz ay dizlerinden ameliyat oldu. Kısa sürede toparlanan Karadere, yüzü ve gözünün şiştiği videoyla sevenlerini korkuttu.

Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.

"YÜZÜMDE ŞİŞME VAR"

Yüzü ve gözü şişen Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: “Herkese günaydın, daha önce beni hiç böyle görmediniz. İnanılmaz bir yüzümde şişme var. Nazar kolyem düştü, tişörtümün içinde buldum.

Yüzüm birkaç gündür böyle oldu. En çok korktuğum şey nazar. Gece çok çok daha kötüydü, şu an inmiş hali. Kendimi tanıyamıyorum. Yediler beni yediler. Gözü olanın gözü çıksın.”