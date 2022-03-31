Nazlı Kayı, tektaşını paylaştı

Nazlı Kayı, kocasına gönderme yapan Özge Ulusoy'a sessiz kalmadı.

Sosyetenin en ünlü ismi Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı ve eski sevgilisi Özge Ulusoy, önceki gün bir kez daha karşı karşıya geldi.

"KASMIYOR SEVGİLİM"

İş adamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile aşkını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Ulusoy, sevgilisi için, "Sosyal medya sevmeyen, hayatını düzgün yaşayan, yanındaki kişiden prim kasmaya ihtiyacı olmayan bir erkek." demişti. Bu sözler, sürekli eşiyle paylaşımlar yapan Hacı Sabancı'ya gönderme olarak yorumlanmıştı.

Özge Ulusoy'un Hacı Sabancı için "Sosyal medyada prim kasıyor" göndermesi, Nazlı Kayı'yı kızdırdı.

Özge Ulusoy, gittiği güzellik merkezinden fotoğraf paylaştı. Aynı güzellik merkezine giden Nazlı Sabancı, ünlü modelden sadece 1 saat sonra merkeze gitti.

1 MİLYON TL'LİK GÖNDERME

Güzel modelden hemen sonra kendi tırnaklarını paylaşan Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'nın aldığı yaklaşık 1 milyon TL'lik dev tektaşını da göstererek Özge Ulusoy'a göndermesini yaptı.