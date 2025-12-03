Nebahat Çehre moda itirafı: Pantolonumu 20 yıldır giyiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllar önce final yapmasına rağmen hala tekrarları beğeniyle izlenilen Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Firdevs Yöreoğlu' karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, güzellliği ve tarzıyal dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü isim modaya dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"20 YILDIR GİYİYORUM"

Son olarak katıldığı bir davette görüntülenen Çehre, oldukça samimi bir itirafta bulundu. Tarzıyla dikkat çeken usta oyuncu, "Altımdaki pantolonu 20 yıldır giyiyorum" sözleriyle gündem oldu.

Daha önce makyajsız görüntülenen 82 yaşındaki oyuncu, "Bence güzelliğin sırrı doğallık" ifadelerini kullanmıştı.