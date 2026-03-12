Nebahat Çehre'den samimi açıklamalar: Para değil saygı kazandık

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nebahat Çehre, oyunculuk sektörüyle ilgili konuştu. ehre, şimdiki oyuncuların şanslı olduğunu söyledi.

"MAKYAJ BİLMEZDİK"

Çok cefa çektiklerine değinen oyuncu, “Makyaj nedir, bilmiyorduk. O dönem bizim en çirkin hâlimizdi. Oyunculuğu da bilmiyorduk.

"PARA DEĞİL SAYGINLIK KAZANDIK"

Artık Hollywood düzeyinde çalışmalar oluyor. Kıymetini bilsinler. Biz para yerine isim ve saygınlık kazandık. Şöhret gider ama bu kalıcıdır” diye konuştu.