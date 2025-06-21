Nihal Candan'ın ölüm haberini alan kardeşi krize girdi

Nihal Candan'dan üzen haber geldi...

Candan, cezaevinde geçirdiği süreçte ciddi sağlık problemleri yaşadı.

Tahliyesinin ardından ise sağlık durumu hızla kötüleşti ve günlerce sürecek yoğun bakım süreci başladı.

Yoğun bakıma kaldırılan Candan, son günlerinde 23 kiloya kadar düştü.

Kalbi iki kez durdu; ilk müdahaleyle hayata döndürüldü ancak ikinci müdahalede yaşam savaşı sona erdi.

Ailesi ve yakın çevresi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

BAHAR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Nihal Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Günlerdir ablasının yanından ayrılmayan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bahar Candan ise ablasının vefat haberini alınca sinir krizi geçirdi.

ARKADAŞI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Hastane bahçesinde sinir krizi geçiren Bahar Candan, arkadaşının desteğiyle sakinleştirilmeye çalışıldı.

30. YAŞINI HASTA YATAĞINDA KUTLAMIŞTI

30 yaşına giren Nihal Candan, geçen hafta hastanede tedavisi devam ederken doğum gününü kutladı.

Modacı arkadaşı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'a pastayla sürpriz yaparak hastaneye gitmişti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Candan, "Hayalimdeki doğum günü elbisesi" demişti.