Abone ol: Google News

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'dan yeni paylaşım! Kamera arkasından görüntüler yayınladı

Fenomen dizinin set arkası görüntülerini paylaşan Deniz Baysal'ın rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile birlikte yayınladığı kareler, kısa sürede gündem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 12:49
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'dan yeni paylaşım! Kamera arkasından görüntüler yayınladı
  • Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz dizisinin set arkası görüntülerini paylaştı.
  • Rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile olan fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
  • Paylaşımlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz dizisi, hem senaryosuyla hem de oyuncularıyla gündeme geliyor.

SET ARKASI GÖRÜNTÜLER

Dizide 'Esme' karakterine hayat veren Deniz Baysal, rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile birlikte olduğu set arkası görüntüleri yayınladı.

Baysal'ın peş peşe paylaştığı kareler, kısa sürüde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Magazin Haberleri