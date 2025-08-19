Abone ol: Google News

Nilsu Berfin Aktaş'tın sevgilisinden ilk paylaşım! Hayranları beğeni yağdırdı

eni yaşını kutladı. Aykut da sevgilisinin doğum günü için sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

Yayınlama Tarihi: 19.08.2025 10:25
En son Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen ünlülerden.

Yeni ilişkisiyle adından söz ettiren Aktaş, yaklaşık bir yıldır yapımcı Tolga Aykut ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yaparken görüntülenen ikiliden yeni paylaşım geldi.

İLK PAYLAŞIM

Aykut, Aktaş’ın yeni yaşını romantik bir paylaşım yaparak sosyal medyada kutladı. Nilsu Berfin Aktaş'ta doğum gününde aşka geldi ve sevgilisi ile ilk paylaşımını yaptı.

