Nilüfer kendini anlattı! Samimi itirafları dikkat çekti

50 yıldır sahnede olan Türk popunun efsane ismi 70 yaşındaki Nilüfer, bir magazin dergisine röportaj verdi. Usta isim, hem sahne heyecanını hem de şaşırtıcı derecede sade yaşam tarzını anlattı.

Yaşamını ve sahne tutkusunu anlatan Nilüfer'in açıklamalarından ara başlıklar:

"MAKYAJ YAPMAM"

- Günlük hayatta son derece sade biriyim; evde eşofmanla gezerim, makyaj yapmam.

- Rahatıma çok düşkünüm. Sahnede topuklu giyiyorum ama artık günlük hayatta hiç giymiyorum.

"SAKİNİM"

- İçimde fırtınalar kopsa da dışarıdan hep sakin görünüyorum.

- Sahne öncesi hala çok heyecanlanıyorum, bir gün öncesinden kalbim hızlanıyor.

"BATIL İNANCIM YOK"

- Batıl inancım yoktur, fal baktırmam. Her konser öncesi sadece ses açma rutinimi yaparım.

- Amy Winehouse ve Whitney Houston ölünce akrabamı kaybetmiş gibi üzüldüm.

- Jennifer Lopez’i ve Beyonce’yi izlediğim zaman hayran kalıyorum.

- Her zaman kariyerimi ön planda tuttum. İyi iş yapınca para zaten gelir.