Oynadığı dizinin yönetmeniyle aşk yaşayan şarkıcı Hadise ideal erkeğin tanımını yaptı

İlk oyunculuğunu yaptığı dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le adı aşk dedikodularına karışan Hadise sevgilisi ile davetlerde görüntülenmişti.

Yeni bir aşka yelken açan ünlü isim şimdi de ideal erkeği tarif etti ve kendisi için önemli olan kriterleri tek tek sıraladı. Yakışıklılığın hiç önemli olmadığını vurgulan Hadise şunları söyledi;

TEK TEK SIRALADI

"Yakışıklılık önemli değil. Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir.



Her anlamda sadık olmalı. Örneğin bir yemekten seni rahatsız edecek şekilde bir kadına bakmamalı. Bir kadını beğenmek başkadır. Ben de bazen bir kadına bakıp 'Ne kadar güzel bir kadın' diyorum ama partnerini rahatsız edecek şekilde bakmamalı.



Kesinlikle komik olmalı. İlişki yaşadığım erkeğin komik olması bence ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı. Çünkü o, beni de besliyor. Sorumluklarının farkında olmalı"