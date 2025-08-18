Oyuncu Burcu Özberk tatilde! Tarzıyla tam not aldı

Son dönemlerde Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan 35 yaşındaki oyuncu Burcu Özberk dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.

TATŞL POZLARI

Özberk son dönemde aldığı kilolar yüzünden pek çok mesaja ve yoruma maruz kalınca kızmıştı. Bedeniyle barışık olan Özberk tatile çıktı. Sezon öncesi keyif yapan güzel isim mavi derin dekolteli elbisesiyle pozlarını paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.

Kilolarına laf edenlere cevao veren Özberk şunları söylemişti:

"MUTLUYUM"

"Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…"