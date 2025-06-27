Oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan bornozlu fotoğraflar geldi! Pozlara beğeni yağdı

Hem aşk hayatıyla hem de kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken isimlerden Hafsanur Sancaktutan, gündemden düşmüyor.

Meslektaşı Kubilay Aka ile mutlu birlikteliği devam eden ünlü isim, son olarak banyoda çektirdiği bornozlu pozlarla gündeme geldi.

"BEN ÖYLE BAKMIŞ OLDUM"

Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu programda sevgilisi Sancaktutan ile tanışma hikayesini anlatmıştı; "5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık. Sonra ben öyle bakmış bulundum.

"HİÇ İSTEMEDİ BENİ"

Ben tavladım diyebiliriz. Hiç istemiyordu, uğraştım bayağı. Üzerime yapışan çapkınlık imajının farkındaydı. Bir korku olabilirdi güven adına ama onları aştık. Son bir senedir birbirimize gayet güzel ifade ediyoruz kendimizi."