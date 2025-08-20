Oyuncu Pınar Altuğ yoga yapıyor! Yayınladığı videosu gündem oldu

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde asılsız ölüm haberleriyle gündeme gelmişti.

Trafik kazasında öldüğü iddia edilen Pınar Altuğ, yaptığı paylaştığı paylaşımla ateş püskürmüştü ve mahkemeye vereceğini duyurmuştu.

YOGA VİDEOSU YAYINLADI

Kendisinden yaşça küçük Yağmur Atacan ile evlendiği de sürekli eleştirilen ünlü oyuncu, bu kez yoga yaparken ki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir anda sosyal medyada gündem olan yoga videosuna gelen yorum ve Pınar Altuğ'un cevabı dikkat çekti.

"YAĞMUR BEY KISKANMIYOR MU?"

Bir takipçisinden gelen 'Yağmur bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna Altuğ, "Neden kıskansın ki!" yanıtını verdi.