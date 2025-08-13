Oyuncu Seda Bakan'dan kayıp arkadaşı Halit Yukay ile ilgili paylaşım geldi

Magazin dünyasının günlerdir konuştuğu olayla ilgili hala bir sonuç alınamadı. Birçok ünlünün yakın dostu iş insanı Halit Yukay'ın Yalova’dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunmultu. Yukay’ı arama çalışmalarında 9. güne girildi. Kayıp Halit Yukay'dan günlerdir herhangi bir iz yok.

Ünlü oyuncu Seda Bakan, yakın dostu Halit Yukay için sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

TEKNEDEN PAYLAŞIM YAPTI

Yukay'dan gelecek iyi haberi bekleyen Bakan, arkadaş grubuyla eğlendikleri bir hatırayı sosyal medya hesabından paylaştı.

"HER ŞEY RÜYA OLSA"

39 yaşındaki oyuncu, Halit Yukay ve arkadaşlarıyla şarkı söyleyip eğlendikleri anları ''Arkadaşımızı çok özlüyoruz ve hala bulunamadı! Keşke korkunç bir rüya görmüş olsak!'' notuyla paylaştı.