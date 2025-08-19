Oyuncu Sultan Sarohan, Hollywood yıldızlarıyla aynı platformda eğitim aldı

Yaz ayının gelmesiyle ünlü isimler, soluğu tatil beldelerinde aldı...

Yaz sezonunu açan ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirirken, Türk Oyuncu Sultan Sarohan ise kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza attı.

HOLLYWOOD'UN USTALARIYLA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTI

Yetenekli Türk oyuncu Sultan Sarohan, Amerika Birleşik Devletleri’nde, dünyanın en büyük sanat metropollerinden biri olan New York’ta, bir ay süren özel bir oyunculuk eğitimine katıldı.

Sarohan; Hollywood’un tanınmış isimlerinden aktör Victor Verhaeghe ve ünlü cast direktörü Diakeim Lyles ile aynı platformda eğitim alma fırsatı buldu.

YETENEĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Bu süreçte hem ileri seviye kamera önü oyunculuğu teknikleri üzerine yoğunlaşan Sarohan, hem de uluslararası alanda güçlü bir profesyonel network oluşturdu.

Eğitim programı boyunca yeteneğiyle dikkat çeken oyuncu, farklı ülkelerden gelen sektör profesyonelleriyle kurduğu bağlantılar sayesinde, gelecekte yer alacağı global projeler için de güçlü adımlar attı.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYA SİNEMASINDA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK BENİM İÇİN BİR GÖREV"

Sultan Sarohan, bu deneyimiyle yalnızca yeteneklerini değil, vizyonunu da büyüttü.

Uluslararası projelerde tercih edilen bir oyuncu olarak, misyonunu sadece bireysel başarıyla sınırlamayan Sarohan, ülkesini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğunu da taşıyor. Sanat yolculuğunda Türkiye’yi yalnızca oyunculuk gücüyle değil, aynı zamanda Hollywood kalitesinde bir profesyonellik ve anlatım anlayışıyla temsil etmeyi hedefliyor.

“Uluslararası tecrübeleri ülkemin yaratıcı endüstrisine taşımak, hikâye anlatıcılığında evrensel bir dil kurmak ve Türkiye’yi dünya sinemasında güçlü bir şekilde temsil etmek benim için bir görev.” diyen Sarohan, gelecek dönem projelerinde hem dijital platformlarda hem de festival odaklı yapımlarda yer almayı planlıyor.