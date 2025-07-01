Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu dedesini kaybetti! Acı haberi doğum gününde aldı

38. yaşını kutlayan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, aldığı haberle adeta yıkıldı.

BALIKESİR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANIYDI

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Balıkesirspor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Kaygılaroğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Metin Kaygılaroğlu, aynı zamanda ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun da dedesiydi. Metin Kaygılaroğlu'nun cenaze töreni, yurt dışında bulunan aile yakınlarının da katılımıyla 1 Temmuz Salı günü, Zağnos Paşa Camiinden son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

TAZİYE MESAJI YAYINLANDI

1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında Balıkesirspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Metin Kaygılaroğlu, kırmızı-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunmuştu. Balıkesirspor'un tarihine adını yazdıran isimlerden biri olan Kaygılaroğlu'nun vefatı, taraftarlar ve spor camiasında büyük üzüntü ile karşılandı.

Kaygılaroğlu'nun vefatı sonrası Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı paylaştı. Mesajda "Eski başkanlarımızdan Metin Kaygılaroğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaygılaroğlu’na Allah’tan rahmet, sevenleri, yakınları, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.