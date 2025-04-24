Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

65 yaşındaki sanatçı Yavuz Çetin, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ünlü sanatçı Çetin, Türk edebiyatı ve sinema dünyasında kendine has tarzıyla tanınıyordu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yavuz Çetin, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Evli ve 2 çocuk babası olan Yavuz Çetin’in cenazesi, Sultan II. Bayezid Camii’nde düzenlenen cenaze törenin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazını kıldıran öğrencilerinden İmam-Hatip Nihat Arpaguş, sevilen hocasını Yahya Kemal Beyatlı’nın ‘Sessiz gemi’ şiirini okuyarak uğurladı.

"YAVUZ HOCA SİNEMADA ÖZELLİKLE DE TİYATRODA ÖNEMLİ BİR İSİMDİ"

Çetin’in kültür ve sanata önemli katkılarının olduğunu anlatan Oğuzhan Zobu da "Yavuz Hoca sinemada özellikle de tiyatroda önemli bir isimdi. Öğretmenliğinin dışında da tiyatro çalışmalarıyla çok sayıda gencin yetişmesine katkı sağlamıştı" diye konuştu.

YAVUZ ÇETİN KİMDİR

Yavuz Çetin, memleketi Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra oyunculuğa yönelmişti.

Çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alarak ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen Çetin, aynı zamanda kaleme aldığı şiirlerle de edebiyat dünyasında adından söz ettirmişti.