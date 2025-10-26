Oyunculuktan çiftçiliğe; Timur Acar ilk zeytin hasadını yaptı

- Timur Acar, İznik'teki zeytinliğinde ilk hasadını yaptı.
- Hasat anlarını "Kimse görmeden" notuyla sosyal medyada paylaştı.
- Paylaşımlar, sade yaşamına dair yorumlarla ilgi gördü.
Oyunculuktaki başaralı performansıyla adından söz ettiren Timur Acar, Bursa’nın İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde satın aldığı bin 800 metrekarelik zeytinlikte ilk hasadını gerçekleştirdi.
"KİMSE GÖRMEDEN"
Hasat sırasında kısa bir mola veren ünlü oyuncu, o anları sosyal medya hesabından “Kimse görmeden” notuyla paylaşarak takipçilerine doğayla iç içe anlar yaşadığına dair samimi bir kare sundu.
Doğayla vakit geçirmeyi sevdiği fotoğraflara yansıyan Acar’ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Oyuncunun zeytin hasadı sırasında çekilen fotoğrafları, sade yaşam tercihine dair yorumlarla beğeni topladı.