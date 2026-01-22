Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan romantik paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor.

Ailesiyle sorunlar yaşayan Deniz, bu kez eşi Samar Dadgar ile yaptığı paylaşımla gündem oldu.

ROMANTİK KUTLAMA

Eşi Samar Dadgar ile 3. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları romantik videoyla takipçilerinden büyük beğeni aldı.

"3 SENEYİ DOLDURDUK"

“3 seneyi doldurduk” yazılı notu ile paylaşılan video ve fotoğraf, çiftin mutluluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.